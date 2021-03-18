Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников

https://static.news.ru/photo/abc962a8-87e2-11eb-8f65-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com/Global Look Press

Сообщения СМИ о поставке Турцией на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2 не подтверждаются. Об этом заявил источник в военно-промышленном комплексе страны.

Ранее сообщалось, что якобы на Украину из Турции были переброшены не менее 30 ударных беспилотников. Источник в Анкаре заявил, что ему об этом ничего не известно.

У нас нет такой информации, — цитирует его РИА Новости.

Генеральный директор турецкой частной компании Baykar считает, что беспилотники Bayraktar TB2 остаются неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы. Турецкие беспилотники, по мнению зарубежной прессы, хорошо зарекомендовали себя во время конфликта в Нагорном Карабахе, и теперь Анкаре выгодно поддерживать этот имидж за своим оружием, что обеспечит хорошие экспортные контракты.

Как писал NEWS.ru, украинские военные могут использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar в ходе боёв в Донбассе. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что ВСУ внимательно изучают опыт боевых действий в Нагорном Карабахе и особенно командование интересует применением ударных БПЛА.

Кроме того, нельзя назвать случайностью активизацию в последнее время контактов между Киевом и Анкарой. Коротченко полагает, что Украина сначала будет закупать беспилотники у Турции, а позднее их производство может быть налажено в стране.