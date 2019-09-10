В США обсуждается шпионский скандал с участием агента ЦРУ в Кремле, которого пришлось эвакуировать из России якобы из-за опасений, что его личность раскроет президент Дональд Трамп. Пока российские журналисты спекулировали о личности предполагаемого шпиона, их американские коллеги сосредоточились на фигуре главы Белого дома, обвинённого ими в безответственности. Но разведывательное сообщество считает настоящими виновниками скандала репортёров, поставивших под угрозу жизнь агента и национальную безопасность страны.

Публикация о том, что Трамп стал причиной вывода самого ценного информатора ЦРУ в России, появилась на CNN. Российские СМИ затем назвали имя предполагаемого агента. Им мог быть Олег Смоленков, бывший сотрудник администрации президента РФ, который вместе с семьёй в июне 2017 года поехал отдыхать в Черногорию и пропал. Именно в это время, по данным CNN, произошла эвакуация агента ЦРУ.

Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад внутренним распоряжением был уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей, — прокомментировал сообщения СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю.

Корреспондент CNN ссылается на нескольких представителей администрации Трампа, посвящённых в детали операции по вывозу информатора. Согласно им, решение об эвакуации агента было принято в том числе потому, что у ЦРУ существовали опасения по поводу неумения Трампа хранить секреты. Они были подкреплены встречей президента США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в мае 2017 года. Во время неё Трамп вроде как поделился с российским министром секретными данными касающимися «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ), которые ранее получил от Израиля. Беспокойство насчёт того, что Трамп может случайно выдать Москве ключевого информатора ЦРУ в России, в конечном итоге вынудило эвакуировать агента, хотя его ценность для США была очень велика: сообщалось, что он даже имел возможность фотографировать документы, лежащие на столе у российского президента.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/Global Look Press

По версии The New York Times, планы по выводу информатора ЦРУ, работавшего более 10 лет, появились ещё в 2016 году, но агент поначалу отказался от переезда по семейным обстоятельствам. Спустя несколько месяцев руководство управления надавило на него, потому что начало получать всё больше запросов от СМИ касательно фигуры предполагаемого шпиона. Таким образом, фактор Трампа мог не сыграть ключевой роли в решении судьбы агента. Подобную версию опровергли и в ЦРУ.

Утверждения CNN о том, что Центральное разведывательное управление принимает важнейшие решения, основываясь на чём-либо, кроме объективного анализа и надёжной информации, ложны, — заявила директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл. — Некорректны и вводящие в заблуждение спекуляции о том, что президент раскрывает важнейшие государственные секреты, к которым он ежедневно имеет доступ, и что это послужило причиной предполагаемого вывода агента.

Корреспондент NBC выяснил, что «российский агент» живёт под настоящей фамилией в окрестностях Вашингтона, и даже нашёл его точный адрес. Когда он приехал на место и постучался в дверь, к нему немедленно подошли двое людей, представившихся друзьями россиянина. Журналист предположил, что это могла быть охрана экс-шпиона.

Завербовать источник с доступом к ключевой информации очень сложно, — написал в Twitter бывший руководитель российских операций в ЦРУ Джон Сифер. — Информатор на ключевом посту появляется раз в поколение, если вообще появляется. Это большая потеря.

Лёгкость, с которой в СМИ попал и сам факт «эвакуации», и детали личности предполагаемого шпиона наводит на мысль, что в этой истории всё может быть не так просто, как кажется. Источник News.ru в силовых структурах высказал предположение, что слив информации в американские СМИ мог быть отвлекающим манёвром с целью скомпрометировать одного человека и отвести подозрения от другого. Американские эксперты по безопасности громко заявляют, что «дыра» в шпионской сети ЦРУ в России не закрыта до сих пор, но на самом деле шпион в аппарате российской власти может продолжать спокойно работать, пока всё внимание переключилось на Олега Смоленкова.

Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

Если же слив был непреднамеренным, то это может быть знаком больших проблем американской разведки. Из ЦРУ секретные данные попадают в администрацию президента, но несмотря на утверждения журналистов, её главная проблема — это не сам Трамп, а его аппаратчики, которые анонимно сливают секретные сведения журналистам. Сотрудники The New York Times в разговоре с корреспондентом News.ru отмечали, что нынешняя администрация чрезвычайно склонна к утечкам по сравнению с предыдущими, и не всегда в СМИ попадает достоверная и непредвзятая информация.

Последствия (потери информатора — News.ru) будут значительными, потому что чрезвычайно трудно заполучить подобные источники в агрессивной среде, в частности, в России, — поделился с CNN бывший высокопоставленный американский разведчик. — Разведка и меры безопасности там очень развиты. Нельзя в одночасье восстановить подобную возможность.

И шпионский скандал, запущенный с подачи неназванных сотрудников администрации Трампа, точно не пойдёт на пользу американской разведке. Судя по всему, в попытках очернить президента американские СМИ забили гол в ворота ЦРУ.