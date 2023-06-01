Следующая встреча лидеров Азербайджана и Армении пройдет 21 июля в Брюсселе

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Встреча между лидерами Азербайджана и Армении 1 июня

Следующая встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится 21 июля в Брюсселе, приводит Report.az заявление главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Он отметил, что прошедшие 1 июня переговоры оказались весьма продуктивными на пути к мирному соглашению.

У нас была возможность обсудить все вопросы, которые ранее поднимались на встрече в Брюсселе в мае. Нам удалось обсудить делимитацию границы, подготовку мирного соглашения, и эта встреча стала отличной подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля, — заявил Мишель.

Пятисторонняя встреча прошла 1 июня в Кишиневе в рамках второго саммита Европейского политического сообщества. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Участники переговоров выразили готовность провести очередную пятистороннюю встречу на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Испании. Sputnik Азербайджан уточняет, что она намечена на 5 октября.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что в ближайшее время пройдет встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Стороны обсудят паспортный, таможенный и другие виды контроля, а также восстановление ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.