СК России возбудил дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Лиц, ответственных за инцидент, планируют привлечь к ответственности по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, передаёт ТАСС.

По факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое группой лиц по предварительному сговору), — сказано в сообщении ведомства.

О сносе памятника Жукову в Харькове стало известно 17 апреля. После демонтажа архитектурного сооружения на его месте была нанесена надпись «Слава Украине».

Дочь маршала Жукова Мария Жукова не удивилась такому поступку. Женщина выразила надежду, что памятник восстановят позже: «Наши придут, всё восстановят».