В Харькове снесли памятник маршалу Жукову

В Сети появились кадры сноса памятника советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове. URA.ru сообщает, что после демонтажа архитектурного сооружения на его место была нанесена надпись «Слава Украине».

На видео также показано, как люди, опрокинувшие памятник, погрузили его в грузовик, после чего отвезли к месту, напоминающему свалку.

Ранее в городе Стрый Львовской области снесли стелу советскому воину. Кроме того, в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник танку Красной армии. Местные власти сообщили, что таким образом они избавляются от монументов коммунистического режима.

В Верховную раду ранее внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

В апреле в городе Отепя в Эстонии неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в цвета украинского флага.

Подобный инцидент случился в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района. По сообщению департамента полиции при МВД страны, памятники залили красной, жёлтой и синей краской. Сотрудники полиции начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или лишением свободы до трёх лет.