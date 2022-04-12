На Украине снесли два советских памятника

В городе Стрый во Львовской области снесли стелу советскому воину. Кроме того, в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник танку Красной армии. Местные власти сообщили, что таким образом они избавляются от монументов коммунистического режима, передаёт РИА Новости.
Как
В горсовете Мукачево заявили, что постамент не имеет отношения ко Второй мировой войне, поскольку его установили в 1969 году. По словам местных властей, «оригинал», который первым заехал в Мукачево в 1944-м,
Ранее памятники поэту Александру Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».
Ранее стало известно, что в Днепре неизвестные осквернили памятник Пушкину. Они нарисовали белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух подозреваемых.