На Украине снесли два советских памятника

В городе Стрый во Львовской области снесли стелу советскому воину. Кроме того, в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник танку Красной армии. Местные власти сообщили, что таким образом они избавляются от монументов коммунистического режима, передаёт РИА Новости.

Как заявили представители стрыйской администрации, они начали «ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории общины». Чиновники отметили, что это не последний демонтаж — они намерены «не оставить и следа от коммунистического режима».

В горсовете Мукачево заявили, что постамент не имеет отношения ко Второй мировой войне, поскольку его установили в 1969 году. По словам местных властей, «оригинал», который первым заехал в Мукачево в 1944-м, был подбит при форсировании Латорицы.

Ранее памятники поэту Александру Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Власти Мукачево объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».

Ранее стало известно, что в Днепре неизвестные осквернили памятник Пушкину. Они нарисовали белой краской литеру Z. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух подозреваемых.