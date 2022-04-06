На Украине запретят географические названия, связанные с Россией

В Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями, текст документа опубликован на сайте ВР. Отмечается, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Согласно тексту документа, в рамках законопроекта предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие, символизирующие Россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей, которые вели боевые действия против Украины и других суверенных стран.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, объявляющий Россию «государством-террористом». Кроме того, в стране был введён запрет на использование символики Z и V в контексте военных действий. Отмечается, что цель инициативы — защита Украины в информационном пространстве.

1 апреля Верховная рада также приняла закон, позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие специальную операцию.