В Эстонии осквернили памятник советским солдатам

Неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в цвета украинского флага в городе Отепя в Эстонии, сообщает эстонский портал ERR. Отмечается, что на монумент также была нанесена буква Y.

Памятник советским воинам в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. Кроме того, на памятнике синей краской написали букву Y. Полиция возбудила уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших», — говорится в сообщении.

Ранее похожий акт вандализма случился в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района. По сообщению департамента полиции при МВД страны, хулиганы залили памятники красной, жёлтой и синей краской. Сотрудники полиции начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или сроком лишения свободы до трёх лет.

26 марта в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных.