«Наши придут и восстановят»: дочь Жукова прокомментировала снос памятника

Мария Жукова, младшая дочь маршала Георгия Жукова, чей памятник украинские националисты снесли 17 апреля в Харькове прокомментировала это действие в интервью «Российской газете». Она заявила, что националисты на протяжении многих лет пытаются искоренить любое упоминание о том, кто победил фашизм и снос памятника советскому маршалу её никак не удивил.

Ах какая доблесть — с памятником воевать!, — сказала Мария.

По её словам, многие харьковские ветераны ранее рассказывали ей, как пытались противодействовать клевете в адрес Жукова, но им попросту не давали слова.

Националистам на Украине надо выкорчевать любое упоминание о том, кто разгромил фашистов... И последнее событие меня даже не удивило. Сносили уже памятники отца и других наших прославленных полководцев. Ну ничего, наши придут, все восстановят, — подытожила дочь советского полководца.

Ранее в Сети появились кадры сноса памятника Георгию Жукову в Харькове. Его демонтировали с помощью грузовика, а буквы на памятнике с инициалами и заслугами полководца скололи молотком и вместо них нанесли надпись «Слава Украине».

В городе Стрый Львовской области накануне снесли стелу советскому воину. Кроме того, в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник танку Красной армии. Местные власти сообщили, что таким образом они избавляются от монументов коммунистического режима.