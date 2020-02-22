https://static.news.ru/photo/bf98e690-5594-11ea-b407-fa163e074e61_660.jpg Фото: AndreaAlbion/twitter.com

Два блокпоста сирийской армии не позволили военному конвою Соединённых Штатов достичь дороги Хасака-Тал-Барак в регионе Аль-Хасака на северо-востоке страны.

Как сообщает AlMasdarNews, американские конвоиры появлялись в этой части региона очень редко, поскольку находились под контролем сирийских военных на протяжении всей войны. В последнее время напряжённость в Аль-Хасаке возросла после ожесточённой конфронтации между силами США и жителями Хирбат-Амо в южной части Аль-Камишли, отмечает издание.

Кроме того, на северо-востоке страны возобновились военные действия. В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов в Идлибе. На помощь последним поспешила Турция. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о почти миллионе сирийцев, уезжающих из Идлиба. Однако российские военные назвали эту информацию фейком, писал NEWS.ru.