Сингапур ввёл санкции против четырёх российских банков

Санкции против российских банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ вводят власти Сингапура. Также запрещаются транзакции с криптовалютой и вводятся ограничения на поставку предметов двойного назначения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платёжных услуг запрещается работать с банками ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, — говорится в сообщении.

Также вводится запрет на заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центральному банку и любому юридическому лицу, которое они контролируют или которое действует от их имени.

Ограничения распространяются на покупку и продажу ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, представление новых кредитов.

Вводится запрет на содействие транзакциям, связанным с криптовалютой, с целью обхода ограничений.

Кроме того, Сингапур вводит в отношении России экспортный контроль на товары, которые могут быть использованы в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций. К ним относятся все товары военного назначения, а также товары двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность»

Зарубежные страны начали вводить санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин признал независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а чуть позже объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. В рамках этой операции российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.