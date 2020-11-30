Силы НАТО останутся в Афганистане после вывода части контингента США

https://static.news.ru/photo/86d1bd4e-330d-11eb-8056-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить свою миссию в Афганистане, несмотря на решение Вашингтона о сокращении военного присутствия в этой стране.

Генсек напомнил, что США выводят часть сил в соответствии с условиями соглашения с «Талибаном» (признанное террористическим и запрещённое на территории РФ движение).

Тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны Альянса и государства-партнёры уже подтвердили сохранение своих контингентов, — цитирует Столтенберга ТАСС.

31 июля президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме. Он заявил, что власти страны намерены в ближайшее время вывести своих военных из Афганистана. Политик отметил, что это произойдёт «достаточно скоро».

Как передавал NEWS.ru, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко заявил, что обещание Трампа является частью предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома. По мнению эксперта, оно мотивировано только интересами сугубо электоральными, предвыборными.

При этом Серенко считает, что Штаты в любом случае будут сокращать число своих военных в Афганистане, вне зависимости от исхода президентских выборов. К такому развитию событий готов и официальный Кабул, заявление американского лидера не является для него новостью.