Си Цзиньпин выступит на климатическом саммите

https://static.news.ru/photo/606b0982-a24b-11eb-9cc4-96000091f725_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите по климату. Организованная США виртуальная встреча 40 мировых лидеров пройдёт 22–23 апреля.

Си Цзиньпин намерен выступить с важной речью, рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает РИА Новости.

По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в климатическом саммите в формате видеоконференции, — отметила она.

Мировые лидеры на саммите обсудят тему объединения усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В Вашингтоне и Пекине уже заявили о намерении поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин примет участие в организуемом Соединёнными Штатами саммите по климату, так как считает тему приоритетной для страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин всё же решил посетить саммит, так как это многостороннее мероприятие, посвящённое климату и экологии.