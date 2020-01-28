Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом, находящимся в Китае с визитом.
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Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.
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