https://static.news.ru/photo/6dcc0904-41e0-11ea-b79d-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Адхан Гебрейесус и Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом, находящимся в Китае с визитом.

Как сообщает «Интерфакс», китайский лидер выразил уверенность в том, что Пекин сможет остановить распространение коронавируса 2019-nCoV. Глава ВОЗ, в свою очередь, высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома вируса и направленную на недопущение его распространения серию мер. Также Гебрейесус отметил готовность ВОЗ к предоставлению Китаю всей необходимой помощи.

Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.