https://static.news.ru/photo/1f760ea8-4172-11ea-bc58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Число умерших от нового коронавируса в Китае продолжает расти. К настоящему времени известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает AFP.

Агентство отмечает, что в китайской провинции Хубэй только за 27 января ушли из жизни 24 заражённых человека. При этом выявлен 1291 новый случай заражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы. Двое мужчин недавно вернулись из поездки в Китай, одна молодая женщина приехала из КНР в гости к бабушке, ещё один мужчина тоже оказался туристом, он сам обратился к врачам после возвращения из Китая.