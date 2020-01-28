Число умерших от нового коронавируса в Китае продолжает расти. К настоящему времени известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом
Агентство отмечает, что в китайской провинции Хубэй только за 27 января ушли из жизни 24 заражённых человека. При этом выявлен 1291 новый случай заражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы. Двое мужчин недавно вернулись из поездки в Китай, одна молодая женщина приехала из КНР в гости к бабушке, ещё один мужчина тоже оказался туристом, он сам обратился к врачам после возвращения из Китая.
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