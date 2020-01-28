Четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы.
Двое заболевших лежат в больнице в Моравско-Силезском крае, один — в Южно-Чешском, ещё один — в Злинском краях. Об этом
Двое госпитализированных мужчин недавно вернулись из поездки в Китай, одна молодая женщина приехала из КНР в гости к бабушке, ещё один мужчина тоже оказался туристом, он сам обратился к врачам после возвращения из Китая.
Все они обследованы, сделаны тесты, на проверку которых уходит до шести часов.
Есть результаты по туристке из Бразилии, которую также госпитализировали в пражскую больницу с подозрением на опасный вирус. Женщина не больна.
В республиканских аптеках раскуплены все средства защиты, продажа их возобновится в ближайший день, так как запасы средств защиты имеются в полном объёме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметила, что пока власти не планируют закрывать границу с Китаем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен