https://static.news.ru/photo/4b6d009e-415d-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо заболевших коронавирусом зарегистрированы уже в Чехии. Люди госпитализированы.

Двое заболевших лежат в больнице в Моравско-Силезском крае, один — в Южно-Чешском, ещё один — в Злинском краях. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Адам Войтех, выступая по государственному телевидению.

Двое госпитализированных мужчин недавно вернулись из поездки в Китай, одна молодая женщина приехала из КНР в гости к бабушке, ещё один мужчина тоже оказался туристом, он сам обратился к врачам после возвращения из Китая.

Все они обследованы, сделаны тесты, на проверку которых уходит до шести часов.

Есть результаты по туристке из Бразилии, которую также госпитализировали в пражскую больницу с подозрением на опасный вирус. Женщина не больна.

В республиканских аптеках раскуплены все средства защиты, продажа их возобновится в ближайший день, так как запасы средств защиты имеются в полном объёме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметила, что пока власти не планируют закрывать границу с Китаем.