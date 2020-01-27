https://static.news.ru/photo/8b1c7498-4123-11ea-92f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zikri Maulana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметила, что пока власти не планируют закрывать границу с Китаем.

По словам политика, пока такой необходимости нет, передаёт РИА Новости.

Первые случаи заражения новой болезнью зафиксировали в Ухани в конце 2019 года. К 27 января число инфицированных достигло 2,4 тысячи человек, около 80 погибли.

Китайские власти выделили около $9 млрд на борьбу с эпидемией, на карантин закрыты многомиллионная Ухань и несколько сопредельных городов КНР, писал NEWS.ru.