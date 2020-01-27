Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметила, что пока власти не планируют закрывать границу с Китаем.
По словам политика, пока такой необходимости нет,
Первые случаи заражения новой болезнью зафиксировали в Ухани в конце 2019 года. К 27 января число инфицированных достигло 2,4 тысячи человек, около 80 погибли.
Китайские власти выделили около $9 млрд на борьбу с эпидемией, на карантин закрыты многомиллионная Ухань и несколько сопредельных городов КНР, писал NEWS.ru.
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