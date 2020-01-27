https://static.news.ru/photo/94970f02-409b-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua

Власти Китая сообщили о ещё нескольких случаях летальных исходов течения пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Число инфицированных на данный момент превышает 2,4 тысячи человек. Большинство случаев заражения до сих пор приходится на город Ухань в центральной провинции Хубэй. Ранее сообщалось о 57 погибших, передаёт «Ванъи».

NEWS.ru уже писал, что число заболевших новым типом коронавируса в США увеличилось до пяти человек. Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом, прибыли из города Ухань в Китае.