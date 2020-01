Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом прибыли из города Ухань в Китае.

Coronavirus: Five US cases confirmed as officials warn disease could spread to more people https://t.co/L7uFKai7lo pic.twitter.com/XeECDEL1Yl