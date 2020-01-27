Число заболевших новым типом коронавируса в ША увеличилось до пяти человек. Об этом
Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом прибыли из города Ухань в Китае.
Coronavirus: Five US cases confirmed as officials warn disease could spread to more people— RAY BAEZ (@raybae689)
https://t.co/L7uFKai7lo pic.twitter.com/XeECDEL1Yl January 26, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что в США обнаружили четыре случая заражения коронавирусом. Стало известно, что коонавирус мутировал и усилил способность передаваться между людьми.
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