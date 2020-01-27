https://static.news.ru/photo/1536afc2-4093-11ea-a8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Число заболевших новым типом коронавируса в ША увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает «Газета .ru» со ссылкой на центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом прибыли из города Ухань в Китае.

Coronavirus: Five US cases confirmed as officials warn disease could spread to more people https://t.co/L7uFKai7lo pic.twitter.com/XeECDEL1Yl — RAY BAEZ (@raybae689) January 26, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США обнаружили четыре случая заражения коронавирусом. Стало известно, что коонавирус мутировал и усилил способность передаваться между людьми.