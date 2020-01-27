Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Число заболевших новым типом коронавируса в ША увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает «Газета .ru» со ссылкой на центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом прибыли из города Ухань в Китае.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США обнаружили четыре случая заражения коронавирусом. Стало известно, что коонавирус мутировал и усилил способность передаваться между людьми.

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