https://static.news.ru/photo/60692b62-d26d-11e9-b77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dickelbers/commons.wikimedia.org

Общее число заболевших коронавирусом в США возросло до четырёх человек. Об этом сообщил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес. Уточняется, что ранее заражённый посетил город Ухань.

Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса подтвердил первый случай 2019-nCoV, нового коронавируса в округе. В настоящее время в США имеются четыре случая заболевания этим вирусом, — говорится в сообщении.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже две тысячи подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, более 5 млн человек покинули китайский город Ухань, ставший очагом заражения коронавирусом 2019-nCoV, с начала новогодних каникул.