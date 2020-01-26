https://static.news.ru/photo/90b452d6-4051-11ea-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mou Yu/XinHua/Global Look Press

Более 5 млн человек покинули китайский город Ухань, ставший очагом заражения коронавирусом 2019-nCoV, с начала новогодних каникул.

Об этом сообщил мэр города Чжоу Сяньван. По его словам, ещё около 9 млн жителей остались в Ухани.

Из-за каникул в честь Чуньцзе и эпидемии более 5 млн жителей покинули Ухань, — передаёт ТАСС его слова.

Он добавил, что в городских больницах на данный момент находятся 2209 человек с подозрением на коронавирус. По оценкам медиков, примерно 45% пациентов может быть поставлен именно такой диагноз. Таким образом, число заражённых может увеличиться ещё на тысячу человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, комитет политбюро, премьер Госсовета КНР и рабочая группа Коммунистической партии поддержали идею продлить праздничные каникулы.