https://static.news.ru/photo/b7b12046-403b-11ea-83e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: U Aung/Xinhua/Global Look Press

Из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, комитет Политбюро, премьер Госсовета КНР и рабочая группа Коммунистической партии поддержали идею продлить праздничные каникулы.

Сейчас в Китае к концу подходит праздничный период, связанный с наступлением Нового года по лунному календарю. Ещё он называется Чуньцзе — Праздник весны.

Агентство Синьхуа привело выдержки из решения, принятого на совместном совещании, где указано, что выходные дни будут продлены для подготовки надлежащих мер контроля за распространением эпидемии.

Для контроля и профилактики эпидемии будет целесообразным продлить в честь Чуньцзе и скорректировать время возобновления занятий, — сказано в сообщении.

Между тем в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также городах центрального подчинения Пекине и Шанхае школьные каникулы уже продлены из-за ситуации с коронавирусом.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, начала распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба мэрии Вены сообщила о госпитализации бортпроводницы из Китая. Уточняется, что у девушки подозрение на заболевание коронавирусом. Китаянка несколько дней назад могла посещать город Ухань.