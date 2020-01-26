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Президент Украины Владимир Зеленский 26 и 27 января будет находиться с рабочим визитом в Польше. Политик примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения узников концлагеря в Освенциме.

Об этом сообщили представители пресс-службы офиса президента Украины. Кроме того, за время пребывания в Польше Зеленский встретится с главой государства Анджеем Дудой. Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом...