Пресс-служба мэрии Вены сообщила о госпитализации бортпроводницы из Китая. Уточняется, что у девушки подозрение на заболевание коронавирусом. Китаянка несколько дней назад могла посещать город Ухань.
Стюардесса — гражданка Китая, она находится в Вене с 24 января, была госпитализирована с подозрением на симптоматику гриппа в четвёртое медицинское отделение венской больницы имени кайзера Франца Иосифа. Мы не можем исключить, что эта женщина заражена коронавирусом, — говорится в заявлении медиков.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней.
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