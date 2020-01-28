https://static.news.ru/photo/df6ac744-41b8-11ea-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия с 27 января остановила приём организованных туристических групп из КНР из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал каналу «360», что на такой мере настояли сами китайские власти, а Москва лишь «ретранслировала» их решение. По предварительной оценке, ограничения продлятся до конца февраля, когда эпидемиологическая ситуация может прийти в норму.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что на уже находящиеся на территории РФ тургруппы из Китая никаких ограничений наложено не было и на родину их отправлять не будут. Барзыкин отметил, что эти туристы не представляют опасности.

Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.