Россия с 27 января остановила приём организованных туристических групп из КНР из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин
Вице-президент РСТ подчеркнул, что на уже находящиеся на территории РФ тургруппы из Китая никаких ограничений наложено не было и на родину их отправлять не будут. Барзыкин отметил, что эти туристы не представляют опасности.
Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.
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