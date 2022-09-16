Си Цзиньпин отказал папе римскому во встрече в Казахстане Reuters: Си Цзиньпин отказал папе римскому во встрече в Казахстане

Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com

Председатель КНР Си Цзиньпин отказал папе римскому Франциску во встрече в Казахстане из-за плотного рабочего графика, пишет Reuters со ссылкой на ватиканский источник. Китайская сторона высоко оценила предложение понтифика, но была вынуждена отказаться. Отмечается, что Си Цзиньпин и глава католической церкви ни разу не проводили очную встречу.

Ватикан проявил инициативу. Китайская сторона заявила, что они «оценили этот жест», но в расписании Си не было свободного времени, — сказано в публикации.

Глава КНР впервые с начала пандемии выехал за пределы своей страны.

Папа римский Франциск ранее критически оценил текущее состояние западного мира. Он заявил, что тот в настоящее время не может являться показательным примером. По словам папы, Запад «пошел ошибочными путями» в плане социальной справедливости и на сегодняшний день представляет собой «самое большое кладбище <...> человечества». При этом он «забывает» принимать мигрантов, когда «нуждается в людях».

По его мнению, в этом заключается проблема «понимания ценностей». По словам Франциска, не самая благополучная ситуация в результате становится почвой для распространения популизма. Папа римский считает, что Европе необходимо вернутся к «основополагающим ценностям».