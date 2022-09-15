Папа римский критически оценил мир Запада Папа римский Франциск критически отозвался о состоянии западного мира

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency

Папа римский Франциск критически оценил текущее состояние западного мира. Он заявил, что тот в настоящее время не может являться показательным примером. Слова понтифика приводит ТАСС.

Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен, — сказал Франциск.

По словам папы, Запад «пошел ошибочными путями» в плане социальной справедливости и на сегодняшний день представляет собой «самое большое кладбище <...> человечества». При этом он «забывает» принимать мигрантов, когда «нуждается в людях».

Что мы думаем о демографической зиме? Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов? — отметил понтифик.

По его мнению, в этом заключается проблема «понимания ценностей». По словам Франциска, не самая благополучная ситуация в результате становится почвой для распространения популизма. Папа римский считает, что Европе необходимо вернутся к «основополагающим ценностям».

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Главу Римско-католической церкви встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Перед этим стало известно, что Франциск не сможет в ближайшее время посетить Россию и Украину. При этом глава Римско-католической церкви заверил, что делает все возможное для прекращения конфликта на Украине и находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом.