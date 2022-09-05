Папа римский отказался посетить Россию и Украину Папа римский Франциск не сможет посетить Россию и Украину по состоянию здоровья

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Россию и Украину, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане по состоянию здоровья, сообщает CNN Portugal. Отмечается, что из-за проблем с коленом личный врач предписал ему покой.

Визит в воздухе. Все еще не знаю <...>. Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду затянулось восстановление моего колена и врач мне запретил: «До Казахстана вы ехать не можете» <...>, — сказал понтифик.

При этом глава Римско-католической церкви заверил, что делает все возможное для прекращения конфликта на Украине и находится в постоянном контакте с руководством России и Украины.

<...> Я разговариваю с ними. Завтра, например, у меня телефонный разговор с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Посмотрим, — добавил Франциск.

Также папа римский подчеркнул, что несмотря на «сложность такого диалога», с начала конфликта в Киеве находятся несколько представителей Ватикана.

Мое присутствие там сильное, — заключил он.

Ранее Франциск заявил, что человечество вступило в эпоху третьей мировой войны. Рассуждая о годовщине вторжения немецких войск в Польшу в 1939 году, понтифик призвал людей обратиться к опыту прошлого. Именно так, по мнению папы римского, человечество может взрастить представления о мире в себе, семье и обществе.