Швейцария выступила против ареста российских активов Президент Швейцарии Кассис выступил против ареста российских активов в пользу Украины

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против наложения ареста на российские финансовые активы на сумму до $500 млн, которые предлагают изъять для финансирования восстановления Украины, сообщает британская газета The Guardian. По его мнению, предложения о конфискации активов в пользу Украины создадут опасный прецедент и нуждаются в конкретном юридическом обосновании.

Право собственности — это фундаментальное право человека, — отметил политик.

Он напомнил, что защита фундаментального права собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул, что этот шаг станет прецедентом для наделения государств большей властью в ущерб гражданским правам и свободам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.