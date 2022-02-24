Президент Швейцарии заявил о санкциях против российских банков и депутатов

Президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил, что страна введёт финансовые санкции против трёх российских банков и 361 депутата. Ограничения, в том числе, будут касаться поездок в страну для 336 российских депутатов, передаёт РИА Новости.

Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – NEWS.ru). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввёл санкции, будет принят как есть, - сказал он.

Также санкции вводятся в отношении ряда российских бизнесменов. Их имена он не назвал.

Кассис не уточнил, о каких именно банках идёт речь. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введённых в отношении России, через территорию Конфедерации. Таким образом, страна поддержит ранее введённые ограничения со стороны Евросоюза.

Эту позицию также поддержал представитель швейцарского центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер. Он уточнил, что Швейцария не может вводить личные санкции в отношении РФ, поэтому будет опираться на уже сделанные заявления ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести визовые ограничения для граждан России. Еврокомиссия уже прорабатывает данный вопрос, лидеры стран сообщества могут обсудить его в ходе саммита в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.