Шольц выступил против «диктата мира со стороны России»

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Западные страны и Украина не согласятся на условия окончания конфликта, если они будут навязаны со стороны РФ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации. Он также добавил, что «Украина должна выстоять».

Не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем. Мы не знаем, сколько ещё продлятся боевые действия на Украине. Однако мы считаем, что Украина выстоит, — сказал Шольц.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ. В связи с этим за последние 10 недель европейские лидеры направили более €4 млрд в качестве поддержки Украины.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель до этого заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.