Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии

https://static.news.ru/photo/5f758b0a-96b2-11eb-856f-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Субраманьян Джайнашкар Фото: MID_RF/twitter.com

В Нью-Дели началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его индийским коллегой Субраманьяном Джайнашкаром. Приветствие российскому политику опубликовал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Давний и проверенный временем партнёр. Субраманьян Джайнашкар приветствует министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, — написал Багчи в Twitter.



A longstanding and time-tested partner!



EAM @DrSJaishankar welcomes Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov. #DruzhbaDosti #Ð´ÑÑÐ¶Ð±Ð°à¤¦à¤¸à¤¤ pic.twitter.com/zO61TqCaGI — Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 6, 2021

Глава российского МИД во вступительном слове выразил сожаление в связи с тем, что он не смог посетить Индию раньше из-за пандемии коронавирусной инфекции. Лавров подчеркнул, что Россию и Индию связывают многолетняя дружба народов и отношения особо привилегированного стратегического партнёрства.

Продолжают функционировать созданные за многие годы многочисленные механизмы двустороннего сотрудничества. Ряд важных мероприятий состоялся в прошлом году в дистанционном формате, включая саммиты БРИКС и ШОС. Для меня было честью принимать наших друзей в сентябре прошлого года на Совете министров иностранных дел БРИКС, где мы смогли провести двустороннюю встречу и трёхсторонний контакт в рамках группы РИК с китайским коллегой, — заметил Лавров, чьи слова приводит официальный сайт МИД РФ.

Ведомство напомнило, что партнёрство с Индией является одним из приоритетов внешней политики РФ. На повестке встречи двух министров будет обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на разных уровнях, а также с учётом ориентиров, которые были обозначены на 20-м российско-индийском саммите в сентябре 2019 года.

Также Лавров и Джайнашкар обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Лавров заявил, что Россия планирует возобновить деятельность «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. По его словам, данный формат даёт возможность координировать оказание содействия процессу национального примирения.