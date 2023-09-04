Сенатор усомнился в информации о массовой депортации украинцев из Польши Сенатор Цеков усомнился в информации о массовой депортации украинцев из Польши

Фото: МО Украины

Маловероятно, что власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, это возможно лишь по решению суда, если беженец совершил преступление и его решили экстрадировать.

Я впервые слышу о массовой передаче беженцев, это будет происходить разве что по решению суда, если они совершили какое-то преступление и их экстрадируют. Но это касается не только мужчин призывного возраста, но и женщин. Лично я считаю, что Польша вряд ли примет такое решение, потому что это будет сильнейший удар и по самой стране, и по всему Евросоюзу, – рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что Россия — единственная страна, где беженцев не выдадут Украине. По его мнению, уезжать в страны Евросоюза — это крайне непродуманное решение украинских граждан.

Уезжать беженцам в страны Евросоюза – это крайне непродуманное решение. Как только украинцы узнают, что их попытаются вернуть, они тут же начнут бежать из Польши. Но тут нельзя забывать, что беженцы – это еще и рабочие руки, которые Польше нужны, — добавил Цеков.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что на Украине появилась правовая основа, чтобы запрашивать у Польши и других стран выдачу уехавших мужчин призывного возраста, которые были признаны ограниченно годными к службе. По мнению обозревателя, это связано с нехваткой военнослужащих вследствие больших потерь ВСУ.