https://static.news.ru/photo/41cd3f92-5556-11ea-a11e-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение Пентагона о «небольших» учениях. Американские военные провели тренировку на случай ядерного удара по Европе со стороны РФ и отработали последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар.
Сенатор задался вопросом, чему верить: обещаниям Соединённых Штатов не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений. Последний пункт, как подчеркнул Пушков, предполагает наличие ракет на континенте.
Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара —верный ориентир, — подытожил Пушков.
Комментируя учения, представитель Пентагона отметил, что Соединённые Штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках, и в том числе поэтому было принято решение о модернизации оружия США.
Как писал NEWS.ru ранее, в Пентагоне сообщили о том, что не намерены размещать новые системы ядерных вооружений пониженной мощности в Европе. Соединённые Штаты готовятся к ответу на «российские нарушения», но системы будут оборудованы обычными видами оружия.