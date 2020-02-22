https://static.news.ru/photo/41cd3f92-5556-11ea-a11e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение Пентагона о «небольших» учениях. Американские военные провели тренировку на случай ядерного удара по Европе со стороны РФ и отработали последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар.

Сенатор задался вопросом, чему верить: обещаниям Соединённых Штатов не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений. Последний пункт, как подчеркнул Пушков, предполагает наличие ракет на континенте.

Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир, — подытожил Пушков.

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Комментируя учения, представитель Пентагона отметил, что Соединённые Штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках, и в том числе поэтому было принято решение о модернизации оружия США.

Как писал NEWS.ru ранее, в Пентагоне сообщили о том, что не намерены размещать новые системы ядерных вооружений пониженной мощности в Европе. Соединённые Штаты готовятся к ответу на «российские нарушения», но системы будут оборудованы обычными видами оружия.