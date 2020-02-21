https://static.news.ru/photo/97a61764-54dd-11ea-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе. Об этом заявили в Пентагоне.

Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений. — NEWS.ru) пониженной мощности в Европе, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Чиновник добавил, что США готовят ответ на «российские нарушения». Он будет с использованием обычных видов оружия.

Возможность развёртывания ядерных зарядов пониженной мощности закреплена в новой ядерной доктрине США, принятой при администрации президента Дональда Трампа. В настоящее время уже началось развёртывание этого вида вооружений на американских подводных лодках.

Как сообщил NEWS.ru, ВМС США разместили новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 (SLBM) на подводных лодках для «сдерживания таких противников, как Россия».