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Военнослужащие израильской армии открыли огонь по палестинцам, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Цель была поражена.

Военнослужащие ЦАХАЛ заметили двух палестинцев, которые приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа и начали устанавливать рядом с ним взрывное устройство. По ним был открыт огонь, — цитирует...