По меньшей мере семь человек погибли в Турции в результате землетрясения на границе с Ираном.
После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в провинции Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых, — сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала «Хабертюрк».
23 февраля подземные толчки ощущались и на территории Шемахинского района Азербайджана на востоке страны. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла в 04:43 по местному времени, писал NEWS.ru.
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