Сбившего беременную женщину водителя из кортежа Пашиняна не арестуют hetq.am: сбившего беременную женщину водителя из кортежа Пашиняна не арестуют

Фото Социальные сети

Следствие не станет ходатайствовать об аресте сотрудника дорожной полиции Армении Арама Навасардяна, который во время сопровождения кортежа премьер-министра страны сбил насмерть беременную женщину. Об этом сообщило интернет-издание hetq.am со ссылкой на адвоката полицейского Рубена Балояна.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором полицейский автомобиль на перекрёстке улиц Лео и Пароняна сбивает женщину. По данным СМИ, в это время он сопровождал Пашиняна. Позднее в аппарате премьера признали, что автомобиль действительно сопровождал правительственный кортеж. При этом утверждается, что сам глава правительства об аварии узнал уже позже.

По информации полицейских, сотрудник полиции Арам Навасардян, задержанный в связи с произошедшим 26 апреля ДТП на перекрестке улиц Лео и Пароняна, освобожден из-под стражи. Его адвокат Рубен Балоян заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Следственный орган счел, что оснований для ареста Навасардяна нет, и не обратился в суд с ходатайством об аресте. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, — сообщило СМИ.

Комментируя ситуацию, глава аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян заявил, что если бы сбивший женщину автомобиль остановился, то остановку пришлось бы сделать всему кортежу, что привело бы к закрытию уличного движения и препятствовало бы прибытию автомобиля скорой помощи.

Кроме того. по международным правилам, автомобили сопровождения кортежа руководства государств не имеют права останавливаться в непредусмотренном месте даже в случае каких-либо происшествий.