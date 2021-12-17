Сбежавший польский солдат сообщил об убийствах волонтёров на границе

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил государственному телевидению республики, что видел два случая убийств волонтёров польскими силовиками. По его словам, жертвами стали представители общественных организаций и волонтёры, которые находились на польско-белорусской границе для осуществления помощи мигрантам.

Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтёр и начинал спрашивать «куда вы их ведёте», а пограничник просто выстрелил ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации, — сказал Чечко.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в республике. Как отмечается, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов. По его мнению, польская сторона негуманно относится к беженцам.

Позже польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но не подтвердила его побег в Белоруссию. Отмечается, что военнослужащий исчез вечером. После этого были предприняты попытки его найти, которые не увенчались успехом. При этом в Сети появилось фото, где сбежавший военнослужащий даёт интервью белорусскому телевидению.