СБ ООН не согласовал заявление по конфликту Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/5321ec08-b34b-11eb-ab88-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Как и на прошедших в понедельник консультациях, заявления выработать не удалось. Этому мешает позиция США, — рассказал собеседник агентства.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены СБ ООН выразили обеспокоенность происходящим и призвали стороны воздержаться от насилия. Он подчеркнул, что в настоящее время не все страны были готовы сформулировать свою позицию в виде совместного документа.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, отметил, что каждый случай применения силы должен быть проанализирован и расследован, а гражданские лица не должны становиться целью обстрелов.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к деэскалации напряжённости в Восточном Иерусалиме. Они также обсудили вопрос отправки миротворцев в Палестину. Турецкий лидер отметил, что в ситуацию должен вмешаться Совбез ООН, чтобы не допустить дальнейшего разрастания кризиса.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. 12 мая стало известно, что боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет в сторону израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот.