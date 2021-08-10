Политолог назвал причину обиды Лукашенко на Путина

Политолог и востоковед Евгений Сатановский в своём Telegram-канале отреагировал на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко по теме признания Крыма. Эксперт не исключил, что глава республики за что-то обиделся на российского лидера Владимира Путина.

Политолог считает, что союз между Москвой и Минском выглядит неравноправным, поскольку российская сторона предоставляет военную поддержку, деньги и нефть, а в ответ на это белорусская сторона не оказывает даже братской поддержки и называет произошедшее многовекторной политикой.

Впрочем, может быть, Александр Григорьевич за что-нибудь когда-то так на Владимира Владимировича обиделся, что до сих пор отойти не может. К примеру, была такая идея, что раз уж у нас есть Союзное государство, так именно он им после Бориса Николаевича [Ельцина] и будет управлять, — высказал мнение эксперт.

Сатановский назвал это единственным объяснением того, что Лукашенко неоднозначно относится к России. По его мнению, Москве следует не обманываться насчёт отношений с Минском. Он добавил, что другой Белоруссии и Лукашенко для России нет.

В ходе пресс-конференции «Большой разговор», которая длилась семь часов 25 минут, Александр Лукашенко назвал условие признания Крыма российским. По его словам, это произойдёт, когда последний российский олигарх начнёт поставлять туда продукцию.

Ранее Белоруссия обратилась к России за новым денежным кредитом. Минску нужны средства на борьбу с коронавирусом. Лукашенко запросил помощь на $1 млрд. Белорусские власти просят выдать деньги через Евразийский банк развития. Изначально Лукашенко планировал получить деньги у Международного валютного фонда, но белорусская оппозиция помешала этому траншу.

В сентябре 2020 года глава республики рассказал о невозможности создать союзное государство с Россией, которое прописано в союзном договоре. Политик пояснил, что начал обсуждать с Путиным так называемые карты, которые позволят выработать пути интеграции.