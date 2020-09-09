Лукашенко заявил о невозможности создать союзное государство

https://static.news.ru/photo/ba295138-f290-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно.

Сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции, — сказал он.

Политик отметил, что такую интеграцию начали в ноябре 2019 года, накануне выборов в белорусский парламент. Теперь Белоруссия «влезла» в выборы главы государства и стало «не до этого», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что договору о Союзном государстве в этом году исполнится уже 21 год. Однако из амбициозного проекта, призванного объединить российскую и белорусскую экономики, реализовано пока немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу (не считая ситуаций, вроде нынешней, связанной с пандемией), и, пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.