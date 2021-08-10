Минск попросил у Москвы новый кредит

Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить новый денежный кредит на борьбу с коронавирусной пандемией в стране. Президент страны Александр Лукашенко оценил такую помощь в $1 млрд, сообщается на сайте главы республики.

Отмечается, что соответствующие средства Москву попросили выдать через Евразийский банк развития. По словам Лукашенко, изначально в стране планировали получить деньги у Международного валютного фонда (МВФ), однако этому траншу помешали представители местной оппозиции.

МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей.<...> Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк. <...> Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией, — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в начале июня Белоруссия уже получала от России финансовую помощь в размере $500 млн. Эта сумма стала вторым траншем государственного кредита РФ. Первый же перевод аналогичного объёма денежных средств состоялся в конце прошлого года.