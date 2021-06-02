Белоруссия получила ещё $500 млн от России

https://static.news.ru/photo/3ff21ece-c3ad-11eb-a04d-96000091f725_660.jpg Фото: Залевская Н.А./minsk.gov.by

Белоруссия получила средства второго транша госкредита России в размере $500 млн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.

2 июня 2021 года на счёт Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о перечислении Белоруссии второго транша со стороны России был согласован на встрече лидеров двух стран в Сочи.

О межгосударственном кредите на сумму $1,5 млрд Россия и Белоруссия договорились в сентябре 2020 года. Часть этих денег предназначена для рефинансирования прежних долгов.

В апреле 2021-го министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов заявлял, что Минск планирует получить второй транш до конца июня. Незадолго до этого, в феврале, появилась информация о переговорах Минска и Москвы по новому кредиту в размере $3 млрд.