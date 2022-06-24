Санду рассказала про планы России по нападению на Молдавию

Фото: Wolfgang Kumm/dpa

Президент Молдавии Майя Санду призналась, что не обладает информацией о предстоящем нападении России на республику. Молдавский лидер отметила, что в настоящее время факты говорят о том, что страна находится в безопасности. Несмотря на это, президент добавила, что руководство страны не знает, что может произойти через полгода, пишет РИА Новости.

У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию​​​. Информация, которой мы обладаем, даёт нам определённую степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода, — поделилась Санду.

Она подчеркнула, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане. По её словам, русскоговорящие граждане должны чувствовать себя свободными.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную политику по отношению к России. При этом расплатиться с Москвой за газ в Кишиневе не могут. Так политик отреагировал на подписание Санду закона, который запрещает новостные программы из России. Он добавил, что Молдавия углубляет связи с соседней Румынией и преследует людей, которые носят георгиевские ленточки.