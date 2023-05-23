Санду пригрозила Путину арестом в Молдавии Санду: Путина должны арестовать в случае визита в Молдавию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Молдавии сотрудники правоохранительных органов должны будут арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его визита в страну, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она подчеркнула, что Молдавия обязалась выполнять решения Международного уголовного суда (МУС).

Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда, — сказала Санду.

Последний визит Путина в Молдавию в качестве президента состоялся в октябре 2002 года. Тогда глава государства прибыл в страну для участия в саммите СНГ. В октябре 2008 года Путин, занимавший должность премьер-министра, посещал Кишинев для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР рекомендовали президенту РФ не приезжать на саммит БРИКС и принять участие во встрече в формате видеосвязи. Африканист Владимир Шубин сообщил, что власти Южно-Африканской Республики могут ограничить действие международных законов на своей территории, чтобы избежать ареста Путина во время визита в страну, которая признает юрисдикцию МУС.