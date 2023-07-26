Самый мощный БПЛА и антидроновое ружье: что применяют в СВО

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Работа расчета антидроновой защиты

В командовании Военно-воздушных сил Украины заявили о превосходстве российских войск в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), особенно в противодействии украинским беспилотникам. Киевские военные полагают, что это одна из главных причин, по которым забуксовал «контрнаступ».

Как известно, различные беспилотники — в основном переделанные коммерческие — широко используются в зоне проведения СВО обеими сторонами. Дроны применяются для разведки и наблюдения, для корректировки артиллерийского огня, для бомбардировки позиций противника гранатами, минами. Есть и дроны-камикадзе, которые взрываются при ударе о цель. Большинство крупноразмерных дронов, серийно производимых для войск, замечается и сбивается штатными средствами ПВО. Но для борьбы с малыми беспилотниками на передовой дешевле использовать специальные антидроновые ружья.

NEWS.ru показывает отечественные образцы: самый мощный беспилотник, по некоторым данным уже проходящий испытания в зоне СВО, и самое популярное на фронте антидроновое ружье.