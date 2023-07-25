В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ Воздушные силы Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские войска превосходят украинские вооруженные силы в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», Киеву следовало раньше начать развивать средства РЭБ. Отставание в названном сегменте является одной из причин, по которой буксует контрнаступление ВСУ, предположил Игнат.

Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ, — сказал украинский военный.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников также признал, что контрнаступление ВСУ отстает от намеченного графика. В качестве причины медленного продвижения военных он назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США и союзники снабдили Украину всем необходимым вооружением для контрнаступления. Американский дипломат также сообщил, что в скором времени стоит ожидать новых анонсов военной помощи Киеву.

Военный эксперт Алексей Борзенко при этом заявил, что Вооруженные силы России на текущий момент сконцентрированы на методичном уничтожении сил противника. По его словам, такая тактика вполне эффективна и условия для контрнаступления ВС РФ появятся не раньше середины августа.