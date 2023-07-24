В США заявили, что Украина получила все необходимое для контрнаступления Госдеп: Украина получила все необходимое для контрнаступления

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты и союзники снабдили Украину всем необходимым вооружением для контрнаступления, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости. Американский дипломат также заявил, что в скором времени стоит ожидать новых анонсов военной помощи Киеву.

У Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру, — заявил Мэттью Миллер на брифинге для СМИ.

Заявление представителя Госдепа прозвучало на фоне многочисленных публикаций в американских СМИ о низком темпе контрнаступления ВСУ из-за дефицита поставок западного оружия.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что партнеры Киева с самого начала знали, что Вооруженным силам Украины не хватит боеприпасов для контрнаступления. Обозреватель WSJ выразил уверенность, что без необходимого количества вооружений наступление армии Украины зайдет в тупик, а ВСУ понесут серьезные потери.

Итальянское издание La Repubblica также уверено, что контрнаступление ВСУ обернулось фиаско из-за нехватки вооружения и отсутствия подготовки к прорыву линии обороны.