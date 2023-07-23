WSJ: союзники Украины знали, что ВСУ не хватит боеприпасов для наступления

Фото: МО Украины

Партнеры Украины изначально знали, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, из-за которого не смогут вести успешное контрнаступление, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных чиновников. По информации издания, союзники Киева рассчитывали на «мужество и находчивость» украинской армии, однако их надежды не оправдались.

Автор статьи считает, что без необходимого количества боеприпасов наступление ВСУ зайдет в тупик. Бойцы при этом понесут огромные потери как в технике, так и в живой силе. Европа тем временем не сможет помочь Киеву без Вашингтона, который готовится к президентским выборам, на которые может повлиять в том числе и конфликт на Украине.

Западные военные наблюдатели все больше убеждаются, что ВСУ не способны противостоять ВС РФ, говорится в материале. По их мнению, украинская армия нуждается в серьезной подготовке и обучению сложным маневрам.

Ранее о ходе украинского контрнаступления высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, ВСУ уже понесли значительные потери. При этом Салливан подчеркнул, что само наступление продвигается тяжело. Однако в Вашингтоне полагают, что Киев еще не истратил все имеющиеся ресурсы.