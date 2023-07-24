В Италии объяснили неудачи Украины на поле боя La Repubblica: контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия подготовки и оружия

Фото: МО Украины

Украинское контрнаступление обернулось провалом из-за отсутствия подготовки к прорыву линии оборону и нехватки у ВСУ необходимого вооружения, считает обозреватель итальянского издания La Repubblica Джанлука Ди Фео. Впоследствии уже на протяжении 48 дней армия Украины не продвигается, констатировал журналист в своей статье.

Огромные танки Leopard оказались обездвижены на минах, американские боевые машины пехоты Bradley остановились на линии перекрестного огня. Никто не позаботился о создании прохода. Не оказалось даже танков с подъемниками, чтобы убрать с пути поврежденные машины, — десятки единиц западной военной техники неделями остаются брошенными в поле, — пишет автор.

Ди Фео предположил, что у украинского командования не было времени на подготовку, которую нужно было проводить не три месяца, а гораздо дольше, по его мнению. Солдаты должны обладать специальной техникой боя, разбираться во взрывном деле, геологии и механике, уметь принимать решения в чрезвычайных условиях конфликта и обладать тактическим видением, объяснил автор.

Но есть вина и НАТО, которая не поставила нужную технику, — заключил Ди Фео.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным признался, что не наблюдает никаких признаков контрнаступления ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что контрнаступление есть, но оно провалилось.