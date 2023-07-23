Лукашенко опроверг контрнаступление ВСУ: новости СВО на вечер 23 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин с президентом Александром Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи обменялись мнениями о положении дел в украинской армии. Так, Лукашенко заявил, что никакого контрнаступления ВСУ вовсе нет. Путин в ответ поправил коллегу, отметив, что контрнаступление есть, просто оно провалилось. Лукашенко также привел собственные данные об успехах СВО, рассказав, что ВС РФ за один бой уничтожили свыше 15 танков Leopard и более 20 БМП Bradley. Российский лидер, комментируя эти цифры, заметил, что прежде за один день еще не уничтожали столько единиц иностранной техники.

Фото: kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Кронштадт Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Кронштадт Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели Музей военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели Музей военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу Фото: kremlin.ru Осмотр Музея военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (слева) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу Фото: kremlin.ru Осмотр Музея военно-морской славы. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (слева) и руководителем проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и настоятелем храма архимандритом Алексием Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили ставропигиальный Никольский Морской собор. С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (справа) и настоятелем храма архимандритом Алексием Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора. С настоятелем храма архимандритом Алексием (справа) Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора. С настоятелем храма архимандритом Алексием (справа) Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с собравшимися на площади у Никольского Морского собора Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте Фото: kremlin.ru После посещения Никольского Морского собора Фото: kremlin.ru После посещения Никольского Морского собора Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин пожимает руку одному из жителей, пришедших на площадь у Морского Никольского собора в Кронштадте Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин пожимает руку одному из жителей, пришедших на площадь у Морского Никольского собора в Кронштадте Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Женщина, пришедшая на площадь у Морского Никольского собора в Кронштадте, делает селфи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Женщина, пришедшая на площадь у Морского Никольского собора в Кронштадте, делает селфи с президентом РФ Владимиром Путиным

Минобороны РФ 23 июля опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях российскими войсками были уничтожены около 750 украинских военнослужащих, семь немецких танков Leopard, 10 американских боевых машин пехоты Bradley, 36 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», одна артиллерийская установка «Акация», по две гаубицы Д-30 и Д-20, гаубица «Мста-Б». Истребители ВКС сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР. Средства ПВО перехватили снаряд HIMARS, ракету Storm Shadow, сбили 28 украинских беспилотников.

Минобороны РФ опровергло распространяемую украинской стороной информацию о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара высокоточным оружием. В ведомстве отметили, что, судя по кадрам из храма, опубликованным местными жителями, наиболее вероятной причиной разрушения стало падение украинской ракеты вследствие безграмотных действий операторов комплексов ПВО, преднамеренно располагаемых ВСУ в жилых кварталах.

При этом все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, в которых представители Украины вместе с иностранными специалистами готовили террористические акты против России, находились на безопасной дистанции от храмового комплекса, подчеркнули в МО.

Минобороны показало боевую работу экипажей танков Т-72 ЮВО в зоне СВО. На кадрах продемонстрировали выдвижение машины на позицию и нанесение удара.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-72

Украинские войска ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по дому мэра Алешек Георгия Журавко, сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Журавко не пострадал, в этот момент его не было дома, жилище же было разрушено.

Военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при украинском обстреле 22 июля, наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, такой же награды будут удостоены пострадавшие при обстреле журналисты «Известий» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Сватово — Кременной на несколько километров. По данным «РВ», успешное наступление в районе Кармазиновки ведут подразделения группировки войск «Центр».

Американская газета Wall Street Journal написала со ссылкой на источники среди официальных лиц, что союзники Киева с самого начала осознавали низкие шансы на успех контрнаступления, учитывая дефицит снарядов. По данным WSJ, партнеры Украины рассчитывали, что ВСУ помогут «мужество и находчивость».

Военкор Александр Сладков сообщил об активной работе российской авиации на Ореховском направлении. По его словам, летчики «бьют как никогда» и Запорожская область буквально «гремит» от авиаударов, в частности, «разносят» Малую Токмачку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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